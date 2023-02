La Carabao Cup va al Manchester United: battuto 2-0 il Newcastle

Il Manchester United ha vinto la Carabao Cup. I Red Devils hanno battuto 2-0 in finale il Newcastle. Ecco come è andato il match

Per la squadra di Ten Hag è andato a segno Casemiro nel primo tempo e poi un autogol di Botman cinque minuti dopo ha portato il match su una via molto chiara. Ora l’ex allenatore dell’Ajax può godersi il suo primo trofeo vinto in Inghilterra.