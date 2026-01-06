Manchester United, l’esonero di Amorim continua a far discutere. Molti giocatori lo hanno salutato sui social ma spicca un silenzio pesante

Manchester United, l’esonero di Amorim fa ancora rumore: tanti messaggi dei giocatori, ma c’è un silenzio pesante

L’esonero di Ruben Amorim dal Manchester United continua a far discutere, e sembra che non tutti i suoi ex giocatori ne siano dispiaciuti. Il tecnico portoghese è stato sollevato dall’incarico lunedì mattina, culmine di mesi di tensioni con la dirigenza, principalmente legate alla sua inflessibilità tattica e al rifiuto di abbandonare la difesa a tre.



Da quando la notizia è diventata ufficiale, diversi calciatori della prima squadra hanno ringraziato Amorim sui social media per i 14 mesi trascorsi insieme, tra cui il capitano Bruno Fernandes e Diogo Dalot. Tuttavia, si notano assenze significative: ben nove membri della rosa sono rimasti in silenzio fino a martedì mattina, come ha evidenziato il Daily Mail.

Tra questi spicca Kobbie Mainoo. Il centrocampista ventenne non ha pubblicato alcun messaggio di ringraziamento, ma ha messo “mi piace” a un post su Instagram contenente una serie di meme che ironizzavano sull’esonero di Amorim, con una didascalia che faceva riferimento alla sua buonuscita milionaria. Questo gesto non è passato inosservato, soprattutto considerando che Mainoo era finito ai margini del progetto tecnico di Amorim, scivolando nelle gerarchie a favore di Fernandes in un ruolo di centrocampo più arretrato.



Oltre a Mainoo, altri quattro titolari dell’ultima partita contro il Leeds non hanno ancora espresso gratitudine pubblica ad Amorim: il portiere Senne Lammens, il difensore Lisandro Martinez e i centrocampisti Casemiro e Manuel Ugarte. Particolarmente significative le assenze di Martinez e Casemiro, figure di spicco nello spogliatoio. La lista dei “silenziosi” include anche Altay Bayindir, Tom Heaton, Noussair Mazraoui e Tyrell Malacia, oltre al giovane Chido Obi, recentemente criticato pubblicamente da Amorim.



Il rapporto conflittuale tra Amorim e alcuni giovani, tra cui Mainoo, era già emerso nelle scorse settimane, con la famiglia del centrocampista che aveva espresso malumore sui social. L’esonero di Amorim e l’arrivo di Darren Fletcher come traghettatore, con il probabile passaggio al 4-3-3, potrebbero rappresentare una nuova opportunità per Mainoo e per altri giocatori penalizzati dal sistema del tecnico portoghese.

