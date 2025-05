Manchester United, Ferdinand su Amorim: «Non gli piace metà rosa, ma servono due sessioni di mercato»

Sconfitto dal West Ham per 2-0 nell’ultimo turno di campionato giocato, il Manchester United continua a vivere uno dei suoi peggiori momenti della storia in Premier League che con Ruben Amorim alla guida ha vinto solo 6 gare su 26 in campionato, ma ha raggiunto la finale di Europa League che si giocherà mercoledì 21 maggio e dove sfiderà il Tottenham, anch’esso in crisi.

Ad esporsi sulla situazione dello United e in particolare sulla guida tecnica di Amorim, è intervenuto l’ex leggenda dei Red Devils Rio Ferdinand nel suo podcast. Queste le dichiarazioni.

PAROLE – «Penso che Amorim si guardi intorno nello spogliatoio e pensi ‘Se avessi una bacchetta magica, nei prossimi 5 anni almeno il 50 percento di questa squadra non sarebbe qui’. Perché non sono abbastanza bravi, non sono i giocatori adatti al modo in cui lui vuole giocare. Lo guardo e penso che avrà bisogno di almeno due buone sessioni di calciomercato per sbarazzarsi dei giocatori che non vuole, ma anche per acquistare quelli di cui ha bisogno».