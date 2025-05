Europa League, approcci diversi di Tottenham e Manchester United in caso di vittoria: pulman scoperto contro... barbecue!

Europa League, Tottenham e Manchester United ragionano in caso di vittoria: da una parte parata, dall’altra profilo bassissimo

Il Tottenham ha già pianificato una parata celebrativa in caso di vittoria dell’Europa League contro il Manchester United nella finale di Bilbao del 21 maggio, secondo quanto riportato da ESPN. Gli Spurs sperano di interrompere un digiuno di trofei lungo 17 anni e, a differenza degli avversari, sono pronti a festeggiare con i propri tifosi per le strade di Londra. L’approccio è diametralmente opposto a quello del Manchester United, che ha scelto un profilo basso a causa di una stagione di Premier League disastrosa – al pari degli Spurs e, anzi, un filo migliore -, chiusa con soli 39 punti in 36 giornate.

Secondo The Times, l’azionista Jim Ratcliffe avrebbe deciso di evitare qualsiasi tipo di celebrazione pubblica anche in caso di vittoria: niente autobus scoperti, ma solo un barbecue interno al centro sportivo. Una linea in continuità con le precedenti stagioni, visto che lo United non ha organizzato parate nemmeno dopo i successi del 2016, 2017, 2023 e 2024. Inoltre, il calendario fittissimo – tra l’ultima di campionato, la tournée in Malesia e gli impegni con le nazionali – rende logisticamente impossibile qualsiasi festeggiamento pubblico.