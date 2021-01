Manchester United, Ferdinand: «Diallo somiglia a Cristiano Ronaldo»

Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, ha parlato di Amad Diallo paragonandolo a Cristiano Ronaldo

Al suo podcast Presents FIVE, Rio Ferdinand ha parlato del nuovo acquisto del Manchester United: Amad Diallo dall’Atalanta.

«L’idea della società è di essersi assicurati una gemma preziosa. Non voglio mettergli pressione nominando Cristiano Ronaldo, ma nessuno conosceva Cristiano quando lo abbiamo comprato, tranne gli addetti ai lavori e i tifosi in Portogallo e in questo la storia di Diallo è molto simile. Vedendolo in campo e sentendo come parlano di lui, può diventare uno dei migliori al mondo se decide di lavorare seriamente. Se lo vedete giocare o parlate con chi l’ha comprato, potenzialmente parliamo di un calciatore che può imporsi su scala mondiale e in certe giocate ricorda Cristiano. Sta a lui allenarsi duramente giorno dopo giorno».