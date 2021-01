Manchester United, Ferdinand: «Pogba via? Non mi interessa, voglio Grealish»

Rio Ferdinand ha espresso i suoi desideri per il mercato del Manchester United

Rio Ferdinand, storico ex difensore del Manchester United, in una intervista al canale Youtube FIVE ha espresso i suoi desideri per il calciomercato dei Red Devils.

«Sinceramente non mi interessa se Pogba se ne va o no dal Manchester United. Grealish è il mio uomo, quello giusto. Lo conosco da quando era adolescente. È venuto al mio ristorante con suo padre per vedere una partita e io gli ho regalato i biglietti per andare a vederla dal vivo. Era un bambino fantastico di una famiglia meravigliosa, ama il calcio. Quello che le persone non vedono in Jack Grealish è la sua fame e il duro lavoro che c’è dietro le sue prove sul campo. L’attenzione ai dettagli e il modo in cui si allena. Ha cambiato regime, si è guardato dentro e ha capito che poteva giocare meglio di come stava facendo. Ho sentito da molte persone che fa tutto il lavoro diligentemente. Tu stesso puoi vedere i risultati sul terreno di gioco. Se fossi l’allenatore di una delle migliori squadre d’Inghilterra, non lo lascerei rimanere nel club in cui è ora. Anzi. Andrei a prenderlo di persona per portarlo da me…».