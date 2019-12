Manchester United: la pericolosità di Lingard in ripartenza

Con giocatori come Lingard, Rashford e Martial, il Manchester United incide di più in ripartenza. Si è visto contro Guardiola

Questo inizio di stagione del Manchester United ci ha detto molto sulla squadra di Solskjaer. I Red Devils vanno vinto o fatto bene contro avversari superiori, incappando però in parecchi passi falsi contro squadre di fascia bassa.

E’ una conseguenza delle caratteristiche dei propri giocatori. Con velocisti come Martial, Rashford e Lingardi, il Manchester United si esalta quando aspetta basso e attacca in spazi larghi. Un esempio nella slide sopra. Lingard è bravo a farsi trovare tra le linee, con James già pronto a scattare per aggredire la profondità. Le ripartenze dello United hanno messo in crisi anche il Manchester City.