Manchester United, il nuovo allenatore è una ‘vecchia conoscenza’? Può tornare lui dopo l’esonero di Amorim. Nome che spiazza tutti!

Manchester United, il nuovo allenatore potrebbe arrivare dal passato. Una vecchia conoscenza vicino a tornare in panchina Red Devils

Mentre il Manchester United cerca di raccogliere i cocci dopo l’esonero di Ruben Amorim e si affida momentaneamente alla cura di Darren Fletcher per l’imminente sfida contro il Burnley, all’orizzonte si profila un clamoroso ritorno al passato. Secondo quanto riportato dall’autorevole BBC, l’ombra di Ole Gunnar Solskjær è tornata ad allungarsi sulla panchina dei Red Devils. L’ex attaccante norvegese – già manager della squadra dal 2018 al 2021 — avrebbe manifestato la sua disponibilità immediata a tornare a Manchester.

Solskjær aspetta la chiamata: obiettivo “interim”

La posizione di Solskjær è chiara: non pretende un contratto a lungo termine, ma è fortemente interessato al ruolo di allenatore ad interim. Il norvegese si è detto pronto a traghettare la squadra fino al termine della stagione, con l’obiettivo di ricompattare un ambiente depresso e tentare l’assalto alla zona Champions League. Solskjær, che conosce ogni angolo di Carrington e le dinamiche dello spogliatoio meglio di chiunque altro, è ora in attesa che la dirigenza prenda una decisione definitiva: affidarsi a un nome esterno subito o puntare sull’usato sicuro e sull’amore per la maglia per arrivare a giugno?

La novità nello staff: c’è Jonny Evans

Ma il piano “restaurazione” non finisce qui. La BBC aggiunge un dettaglio intrigante: insieme a Solskjær, è pronto a rientrare in gioco anche Jonny Evans. L’esperto difensore nordirlandese, cresciuto nel vivaio dello United e tornato al club nelle ultime stagioni come figura di esperienza e chioccia per i giovani, sarebbe pronto a passare dal campo alla panchina con effetto immediato. Per lui è pronto un ruolo di allenatore assistente. L’idea di ricomporre un tandem con un forte DNA “United” potrebbe essere la mossa della disperazione o del genio per ridare identità a una squadra che sembra averla smarrita. Le prossime ore saranno decisive.