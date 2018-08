Scholes contro Pogba: «Inconsistente e parla troppo»

«Inconsistente e parla troppo», il duro attacco di Paul Scholes nei confronti di Paul Pogba: ecco le parole dell’ex Manchester United

Clima rovente in casa Manchester United dopo la sconfitta a sorpresa per 3-2 patita contro il Brighton. Nonostante il gol segnato, nel mirino della critica c’è Paul Pogba e giungono parole di fuoco da una leggenda Red Devils come Paul Scholes: «Abbiamo pensato che Pogba potesse essere il leader ideale della squadra, ma così non è: ha disputato un’altra gara molto deludente ed è totalmente inconsistente. Spero che le sue parole di una settimana fa siano un errore, parla troppo: non c’è bisogno che sia l’allenatore a dirti ciò che devi fare in campo, così come non devono dirlo i tuoi compagni di squadra».

E già nel 2016 Paul Scholes si scagliò duramente contro il francese, arrivato dalla Juventus per 105 milioni di euro: «Paul strafa quando ha il possesso della sfera. Cerca sempre di dribblare tanti avversari, invece di giocare semplice come faceva in bianconero. Il Manchester United non l’ha di certo acquistato per questo, per prendere palla, saltare tutti e metterla all’incrocio dei pali. Mourinho dovrà trovargli il giusto compagno di reparto. Il francese deve avere il controllo della mediana con qualcuno al suo fianco».