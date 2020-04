Nonostante le poche presenze con il Manchester United, Pogba è uno dei principali rifinitori della squadra. Crea tante occasioni

La stagione di Paul Pogba al Manchester United è stata estremamente difficile. Il francese non scende in campo dal 2018, e finora ha disputato appena 7 partite. Va comunque segnalato che, nonostante le poche presenze, è il principale generatore di occasioni della squadra.

A inizio anno, Solskjaer voleva utilizzare il francese soprattutto per le doti creative negli ultimi metri. Finora, Pogba ha totalizzato 0.24 Expected Assists per 90′ e ben 2.79 passaggi chiave per 90′. Vedremo quale sarà il suo futuro: se rimanesse a Manchester, sarebbe interessante vederlo coesistere con Bruno Fernandes.