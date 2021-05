Manchester United, Pogba polemico: «Mi mettano in panchina...»

Paul Pogba ha commentato la statistica che vedrebbe il Manchester United fare più punti senza di lui in campo

Paul Pogba, centrocampista e capitano del Manchester United, è intervenuto ai microfoni di Canal+ dove ha commentato la statistica che vede i Red Devils fare più punti senza di lui in campo.

PANCHINA – «Mi mettano in panchina allora. Non conoscevo questa statistica. Se la squadra fa meglio senza di me, capirei perfettamente la scelta dell’allenatore di mettermi in panchina. Comunque è una bella sfida per me. Spero che questo dato possa cambiare e che il Manchester United inizi a fare più punti con me in campo».

OBIETTIVI – «Personalmente cerco di essere il più decisivo possibile, nonostante magari ogni tanto gioco lontano dalla porta. Cerco di tirar fuori altre qualità. Giocando un po’ più in basso e difensivo. Diciamo che in questa stagione ho un lato più alla Kanté. I miei obiettivi? Abbiamo un titolo da conquistare, l’Europa League. Ci concentriamo su questo. A seguire ci sarà l’Europeo con la Francia e sappiamo quanto sia importante».