Manchester United, Rashford: «Atalanta aggressiva, crea problemi»

Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta

Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa raccolte da tuttomercatoweb.com.

CONDIZIONE – «Quando sei in un club come lo United può succedere di tutto. Basta perdere una partita. Noi come giocatori dobbiamo pensare a cosa fare meglio, ne abbiamo parlato come gruppo. La partita successiva è sempre una grande occasione per noi».

LITE DOPO IL LEICESTER – «Non solo quando c’è una sconfitta, ma è importante pure quando si vince, anzi forse di più ancora. Con il Leicester, e non parlo della difesa, forse eravamo un po’ troppo aperti. Ne hanno approfittato un po’, vogliamo mostrare quel che siamo capaci domani».

OBIETTIVO – «Noi viaggiamo insieme da un bel po’ di tempo, vogliamo alzare trofei ma dobbiamo lavorare per mettere le mani sui trofei. Ora però pensiamo all’Atalanta, non guardiamo oltre».

ATALANTA – «Hanno uno stile di gioco aggressivo, puntato sull’attacco, è una squadra che ci può creare dei problemi. Serve una partita intensa, è il tipo di prova che ci serve».