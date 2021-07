Manchester United, si insiste per Varane: la contromossa del Real Madrid

Il Manchester United insiste per il trasferimento in Premier League di Raphael Varane: il Real Madrid cercherà di trattenere il difensore

Il Manchester United non si ferma più. Dopo aver definito il trasferimento di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund, i Red Devils vogliono strappare al Real Madrid il cartellino di Raphael Varane.

Come riportato da Fabrizio Romano, il difensore francese non intende rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022 e sta forzando la sua cessione in Premier League. Il club di Florentino Perez, però, farà un ultimo tentativo per convincere Varane a restare.