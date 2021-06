Manchester United spaventato da Pogba: contattato Raiola. Le ultime

Le parole di Paul Pogba hanno messo in allerta il Manchester United: contatti immediati con Mino Raiola per il rinnovo

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Paul Pogba relative al suo futuro hanno forse messo in apprensione il Manchester United. Il francese ha detto di non aver parlato ancora con il club per la sua permanenza all’Old Trafford.

Come riportato da Sky Sports UK, il club nelle ore successive si sarebbe messo in contatto con Mino Raiola per cominciare a gettare le basi del rinnovo.