Manchester United, ten Hag: «Barcellona club molto difficile da allenare. Stanno giocando il loro miglior calcio dopo anni»

Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Barcellona

Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa.

BARCELLONA – «Il Barça è un club molto difficile da allenare. Stanno giocando il loro miglior calcio dopo molti anni. Con l’ispirazione di Cruyff, che continua a vivere qui, si vede questo stile di gioco. Mi piace giocare in Spagna, contro il Real, il Valencia, il Barça… È fantastico, i blaugrana hanno un grande stile di gioco e da qui sono passati ​​molti grandi giocatori. Le loro statistiche sono spettacolari perché difendono bene, ma la loro abilità principale è che tengono molto la palla, così come voleva Cruyff. De Jong? Non so perché ha detto no al Manchester United, è un calciatore incredibile per qualsiasi club, ha dei punti di forza unici, se è con te avrai sempre una squadra molto più forte che senza di lui. È stato un piacere giocare con lui».