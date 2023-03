Manchester United, ten Hag: «Bruno Fernandes? A volte deve controllare le emozioni, ma sono la sua arma»

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier contro il Southampton

BRUNO FERNANDES – «Penso che abbia mostrato grande personalità con la prestazione di ieri, guidando la squadra. È stato fantastico, ha così tante capacità… Segna di destro, di sinistro, di testa, crea assist per i compagni. Poi è molto felice quando segna perché è importante. Sono contento del suo ruolo da capitano perché ha dato energia alla squadra. Sta correndo nella direzione giusta e sta indirizzando anche gli altri, li allena, li guida tatticamente. A volte lo aiuto, lo sostengo, gli do un feedback… A volte deve controllare le emozioni, ma sono la sua arma. Il passo successivo è trovare equilibrio per essere migliore».