Mancini sicuro: «Roma, non preoccuparti! A San Siro abbiamo capito una cosa molto importanti» - Calcio News 24

Mancini: «La gara di San Siro ci dà consapevolezza». Le dichiarazioni del difensore della Roma

Il difensore della AS Roma, Gianluca Mancini, ha commentato l’ultima importante prestazione della squadra, sottolineando come la trasferta di San Siro rappresenti un momento chiave per il gruppo. Mancini ha spiegato con chiarezza che la vittoria non è un punto d’arrivo ma un segnale di progresso: «La gara di San Siro ci dà consapevolezza», ha affermato, ribadendo che la Roma è in crescita.

Il centrale giallorosso ha evidenziato come la squadra abbia saputo reagire e dimostrare maturità in un ambiente difficile. Dopo la fondamentale affermazione a Milano, Mancini ha voluto focalizzare l’attenzione sul cammino ancora da costruire: «Siamo felici ma non è stato fatto niente, è tutto aperto», ha detto, riportando la tensione dell’ambiente e la responsabilità che la squadra sente nei confronti delle prossime sfide.

Nel corso dell’intervista, Mancini ha mostrato una visione da leader: «Ho visto ragazzi correre, lottare, dare tutto fino all’ultimo – ha spiegato – Quando vedo questo, capisco che possiamo tornare da San Siro con il risultato». Il riferimento al collettivo e alla mentalità sottolinea come Mancini consideri essenziale che ciascun giocatore assuma il proprio ruolo con impegno.

Il difensore ha poi fatto riferimento a quanto sia importante non abbassare la guardia e mantenere elevata la concentrazione: «In Europa League, in campionato, ogni partita conta – ha aggiunto – Non è solo il risultato ma la consapevolezza che cresce all’interno del gruppo». Mancini evidenzia che la Roma non può fermarsi e che il progresso passa attraverso partite difficili come quella affrontata a San Siro.

Alla luce del successo, Mancini ha anche sottolineato la fiducia che si è generata nello spogliatoio: «Stiamo facendo qualcosa di unico, ma non dobbiamo fermarci». Il messaggio è chiaro: il gruppo si sente protagonista, ma sa che la vera sfida è continuare a dare risposte su più fronti.

In conclusione, Mancini rappresenta non solo un punto fermo della difesa giallorossa, ma anche una voce autorevole che guida l’intero ambiente Roma. La prestazione a San Siro ha messo in luce una squadra più matura, compatta e consapevole delle proprie possibilità: secondo Mancini, questo è solo l’inizio. E la Roma è chiamata a confermarlo già nelle prossime gare.

