Mancini senti Conte: «Ti auguro di fare meglio di me all’Europeo»

Antonio Conte ha mandato un messaggio di incoraggiamento a Roberto Mancini in vista di Euro 2020

Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, nel corso della conferenza stampa di Sky Sport di presentazione di Euro 2020 ha inviato un messaggio di incoraggiamento al c.t. Roberto Mancini.

«Non voglio farti gli auguri, non penso sia giusto augurare qualcosa. Quel che mi sento di dire è che ci sono speranza e fiducia nel tuo lavoro. Ti auguro di fare meglio di quel che abbiamo fatto noi a livello di risultato con la Nazionale. So che ci sono le premesse, quindi un grandissimo in bocca al lupo a te al mio amico Lele Oriali: con lui abbiamo la stessa moglie ma la dividiamo volentieri. Sappiamo quanto sia importante per la Nazionale».