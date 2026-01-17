Mandas via dalla Lazio? Il portiere è ad un passo dal trasferimento in Premier League! C’è l’accordo: ecco con quale club

Christos Mandas vede la Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni di Matteo Moretto, l’estremo difensore ellenico ha accettato la proposta del Bournemouth, sfumata ormai la pista Torino. I club lavorano all’intesa: gli inglesi offrono un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, mentre il patron Claudio Lotito chiede l’obbligo garantito. Il giocatore, riserva in biancoceleste, spinge per la chiusura.

PAROLE – «Per Mandas c’era una trattativa con il Torino ma non si era concretizzata. Ora su di lui c’è forte il Bournemouth. Il portiere ha già detto sì al club inglese, ha accettato la proposta e vuole la Premier. Le due società stanno trattando sulla formula, il Bournemouth ha offerto un prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni. La Lazio spinge per provare ad avere un obbligo di riscatto (o diritto che può diventare obbligo) o a titolo definitivo. Il giocatore, non essendo un titolare, però si aspetta che Lotito possa accettare».