Andrea Mandorlini, ex difensore dell’Inter, parla in vista del derby contro il Milan: ecco le dichiarazioni del tecnico del Padova

Andrea Mandorlini, allenatore del Padova ed ex difensore dell’Inter, ha parlato in vista del derby contro il Milan. Le parole a Sky Sport.

MANDORLINI – «L’Inter ha una settimana per preparare la partita, poi per come lo fa Conte troveremo sicuramente una squadra molto carica. Riuscire a distanziare il Milan e accumulare punti sugli avversari è fondamentale: saremo pronti. È un’occasione difficile da sbagliare e non la sbaglieremo, faccio gli scongiuri del caso ma è troppo importante per l’Inter. La compattezza difensiva è fondamentale per il gioco di squadra, questa Inter somiglia molto a quella dell’88/89. Nicolò Barella potrei paragonarlo a Nicola Berti, anche se quest’ultimo aveva maggior capacità di attaccare».