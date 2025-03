Mandragora: «Gol? Dedica alla famiglia e a Barone, da lassù sappiamo che ci guarda»

Le parole di Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, dopo la vittoria ottenuta dai viola in casa contro la Juve

Rolando Mandragora ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Fiorentina contro la Juve. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Permettetemi una dedica speciale a Barone. Ci manca molto e siamo sicuri che da lassù ci sta guardando. La dedica del goal è per la famiglia».

FELICITÀ PER IL RISULTATO E PER KEAN – «Siamo molto contenti. Abbiamo lavorato tanto anche durante il ritiro. Volevamo una serata magica per la società, per noi e per i tifosi. Kean? Sì, ci parliamo molto e vogliamo fargli fare goal. Vogliamo cercare di dargli delle palle goal. Ce lo stiamo godendo»