Mandragora a Sky: «La Conference un traguardo per noi, ecco cosa dovrò fare per una chiamata in Nazionale». Le parole del centrocampista

Intervistato da Sky Sport, il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, si è espresso così.

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OBIETTIVO CONFERENCE LEAGUE – «Da quando sono arrivato ho giocato sempre la Conference, ho un buon legame con questa competizione. Possiamo arrivare in fondo ma non è facile, già la prossima partita sarà impegnativa, contro una squadra di grande valore. E aggiungiamoci che in campionato non è ancora fatta per la salvezza, l’obiettivo chiamiamolo principale. Ma come già detto, la Conference deve essere un traguardo per noi e speriamo di poterlo rincorrere fino alla fine».

COSA RAPPRESENTA PER ME LA NAZIONALE? – «Il punto più alto che un giocatore possa toccare, rimane un obiettivo e un sogno. Chiaro che tutto passa dalle prestazioni e dal lavoro nel club, dovrò mettermi sotto ancora di più per convincere il ct verso qualche chiamata futura».