Napoli, Manna nel pre gara: «Daremo tutto. Abbiamo la fortuna di avere un grande gruppo e un grande allenatore»

Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida tra Napoli e Como, analizzando la prestazione degli azzurri e i temi principali della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Il Como non ha giocato nel weekend? Fa parte del gioco, non è colpa nostra. Competizione a cui teniamo, oggi ci giochiamo una semifinale prestigiosa. Daremo tutto».

MERCATO – «Abbiamo provato anche cose diverse. Abbiamo scelto di puntare su due ragazzi giovani che possono essere funzionali al gioco sia di oggi che di domani. Li aspettiamo».

INFORTUNI E AMBIZIONI – «A me piacerebbe fare i conti con tutta la rosa a disposizione. Abbiamo avuto infortuni lunghi: avrei voluto confrontarmi in questo campionato con tutta la rosa a disposizione. Ambizioni? Oggi ci giochiamo un altro obiettivo, siamo usciti in Champions e in campionato siamo in linea con le nostre aspettative. Avremmo voluto competere con tutta la rosa, ma non è un alibi. Abbiamo la fortuna di avere un grande gruppo e un grande allenatore»