Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Napoli, Manna nel pre gara: «Daremo tutto. Abbiamo la fortuna di avere un grande gruppo e un grande allenatore»

Published

58 minuti ago

on

By

Manna

Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia tra Napoli e Como. Le dichiarazioni

Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida tra Napoli e Como, analizzando la prestazione degli azzurri e i temi principali della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Il Como non ha giocato nel weekend? Fa parte del gioco, non è colpa nostra. Competizione a cui teniamo, oggi ci giochiamo una semifinale prestigiosa. Daremo tutto».

LEGGI ANCHE –Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

 MERCATO – «Abbiamo provato anche cose diverse. Abbiamo scelto di puntare su due ragazzi giovani che possono essere funzionali al gioco sia di oggi che di domani. Li aspettiamo».

INFORTUNI E AMBIZIONI – «A me piacerebbe fare i conti con tutta la rosa a disposizione. Abbiamo avuto infortuni lunghi: avrei voluto confrontarmi in questo campionato con tutta la rosa a disposizione. Ambizioni? Oggi ci giochiamo un altro obiettivo, siamo usciti in Champions e in campionato siamo in linea con le nostre aspettative. Avremmo voluto competere con tutta la rosa, ma non è un alibi. Abbiamo la fortuna di avere un grande gruppo e un grande allenatore»

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero10 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

bargione kalulu vlahovic bargione kalulu vlahovic
Hanno Detto1 giorno ago

Juve Lazio, Bargione è sicuro: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu è l’immagine della serata!» – VIDEO

Juve Lazio, Bargione non ha dubbi: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu…». Il commento nel post gara del giornalista...
Change privacy settings
×