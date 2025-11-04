Manna nel pre partita di Napoli Eintracht: «Il mercato è stato focalizzato sul rafforzamento della panchina, ora serve tempo. Ecco cosa ho sempre detto»

Manna nel pre partita di Napoli Eintracht ha presentato la sfida di Champions League e ha parlato del mercato fatto per rafforzare la squadra di Conte

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, facendo il punto sul lavoro di mercato svolto dal club partenopeo durante la sessione estiva. Il dirigente ha evidenziato l’obiettivo di rinforzare la rosa e migliorare le alternative ai titolari che hanno conquistato lo Scudetto nella stagione precedente.

SUL LAVORO DI MERCATO – «Speriamo di aver fatto il miglior lavoro possibile. I risultati secondo me aiutano anche l’integrazione dei nuovi. Se le cose vanno bene è più facile inserirsi all’interno di un contesto».

SUI TITOLARI E LE RISERVE – «Io ho sempre detto che noi avevamo, come dice il mister, 12-13 titolari l’anno scorso. La formazione titolare dell’anno scorso è una formazione forte. Infatti ha vinto lo Scudetto e si è conquistata il diritto di giocare la Champions League. Noi avevamo bisogno di migliorare quelle che sono le seconde linee».

SULLE DIFFICOLTÀ DI MIGLIORARE UNA ROSA GIÀ VINCENTE – «Migliorare Lobotka, McTominay, Anguissa, Rrahmani, Di Lorenzo, Olivera, Lukaku, Politano, Neres, e fino a gennaio Kvara non è facile. Abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Penso che in alcuni ruoli ci siamo riusciti, con un po’ di pazienza ci vuole del tempo».

COSA SERVE ANCORA AL NAPOLI – «Noi avevamo bisogno di allungare la panchina. Il prossimo nostro mercato sarà magari diverso ancora».