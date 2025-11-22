 Manna prima di Napoli Atalanta: «Neres e Lang? Ecco perché»
Manna a Sky prima di Napoli Atalanta: «Tanta enfasi, troppe cose sono state strumentalizzate. Siamo pronti a ripartire dopo Bologna. Neres e Lang? Ecco perché giocano»

1 minuto ago

Manna

Manna a Sky prima di Napoli Atalanta. Il direttore sportivo dei partenopei ha parlato a pochi minuti dall’inizio del match della 12a giornata

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l’Atalanta valida per la dodicesima giornata di Serie A, rispondendo alle critiche e analizzando la situazione in casa azzurra dopo la sconfitta contro il Bologna.

L’ENFASI E LE STRUMENTALIZZAZIONI«C’è stata tanta e troppa enfasi, tante cose sono state strumentalizzate ma va bene così. I confronti sono naturali, ci sono anche quando si vince. Abbiamo fatto una brutta partita a Bologna, perdendo contro una squadra forte. Siamo pronti per ripartire».

LA STRUMENTALIZZAZIONE E LE VOCI DI DIMISSIONI«Ci sono state tante voci, si è parlato anche di dimissioni ma il mister ha lanciato un segnale di allarme e non ci vedo niente di male. Il nostro è un gruppo serio, con dei valori, siamo tranquilli».

LE SCELTE DI NERES E LANG TITOLARI«È più un tema di necessità perché non abbiamo centrocampisti, ci sono solo Elmas e Vergara. Oggi Lang ha la possibilità di giocare da titolare per la seconda volta in stagione e ci aspettiamo risposte, deve ripagare la fiducia sul campo come tutti gli altri».

