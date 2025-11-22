 Napoli Atalanta: segui la cronaca live del match di Serie A
Napoli Atalanta: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del match della dodicesima giornata di Serie A

1 minuto ago

Napoli Atalanta: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del match del Maradona, che avrà inizio alle 20.45 e valido per la dodicesima giornata di Serie A

In campo allo stadio Maradona di Napoli, Napoli Atalanta, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2025/2026.

Calcio d’inizio alle 20.45 per la sfida che mette di fronte due squadre accomunate dalla voglia di vittoria. Da una parte il Napoli di Conte, fermato 2-0 in casa dal Bologna, e reduce da 3 gare consecutive senza vittoria tra tutte le competizioni, con l’ultima gioia azzurra che risale all’1-0 in casa del Lecce, dello scorso 28 ottobre.

Dall’altra parte l’Atalanta, che oggi per la prima volta in stagione sarà guidata da Raffaele Palladino, subentrato a Juric dopo la sconfitta per 3-0 in casa contro il Sassuolo e costata il 13° posto in classifica alla Dea dopo undici giornate, anche a causa di una vittoria in campionato assente ormai dal 21 settembre, quando a Torino i nerazzurri superavano 3-0 la formazione granata. Segui LIVE il match su Calcionews24.com

SEGUI LIVE NAPOLI ATALANTA

In attesa del calcio d’inizio.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Højlund, Neres. A disposizione: Contini, Ferrante, Jesus, Olivera, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Raffaele Palladino. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Kolasinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini, Krstovic.

