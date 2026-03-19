Manninger sicuro: «Perin e Di Gregorio? Due portieri forti, secondo me. L’hanno già fatto vedere. Spalletti…»

Manninger, storico vice di Buffon alla Juve, parla dei portieri bianconeri: «Perin e Di Gregorio? Due portieri forti, secondo me»

Il tema della gestione dei portieri in casa Juventus torna al centro del dibattito grazie alle parole di chi quell’area di rigore l’ha vissuta davvero. Tuttosport ha raccolto le riflessioni di Alexander Manninger, per quattro anni vice di Gianluigi Buffon in bianconero, che ha analizzato con lucidità il momento delicato della squadra e le attuali gerarchie tra i pali.

L’ex portiere austriaco ha aperto la sua analisi soffermandosi sul ritorno in società di un vecchio compagno di tante battaglie, un volto che conosce bene e che considera una garanzia per l’ambiente bianconero:

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SU CHIELLINI – «Lo vedo in quel ruolo e penso: un carattere unico! Giorgio è uno che dà tutto per il calcio e soprattutto dà ogni cosa per la Juve. Se può fare un altro step dal punto di vista sportivo, ecco, dipende da lui. La domanda dovrebbe essere un’altra: ne ha davvero voglia? Può fare tutto quello che gli chiedono. Un fenomeno da calciatore, lo è pure come persona. Darà il massimo a prescindere».

PERIN E DI GREGORIO – «Sono due portieri forti, secondo me. L’hanno già fatto vedere prima. Ma esattamente come la squadra, adesso si trovano un po’ in difficoltà. E poi… Beh, la sicurezza di uno alla Gigi Buffon non può più esserci. Chi gli somiglia? Probabilmente ora Gigio Donnarumma, e infatti è al Manchester City. Poteva coprire davvero quella mancanza, ma andava preso prima che finisse in Inghilterra».

«Tocca a Spalletti scegliere, così da ritrovare un bel po’ di sicurezze. Il futuro si vede ogni giorno, in ogni allenamento. Quello che un giocatore riesce davvero a darti: sensazioni, emozioni, soluzioni. Per questo, secondo me, in estate qualcosa cambierà. I giocatori non riescono a dare la qualità che serve. Per vincere ci vogliono i campioni e la Juventus li ha sempre avuti».

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