Bayern Monaco, Neuer: «A 34 anni potrei mai chiedere un quinquennale»

Bayern Monaco, Manuel Neuer commenta le frasi che sono uscite su una sua possibile richiesta di un contratto quinquennale

NEUER – «Sono cifre semplicemente sbagliate. Nei colloqui che ho avuto con Salihamidzic e Kahn, c’è stata la massima flessibilità anche riguardo la durata. Ho 34 anni e non so come sarà quando ne avrò 39, è utopico chiedere così tanto al club. Non hanno alcun senso queste voci. Ogni conversazione avuta con il club è stata condotta in massima sicurezza, non è mai uscito nulla. Eppure adesso si parla dei dettagli sui media e non sono neanche corretti. Questo a me infastidisce, al Bayern non so».