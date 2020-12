Maradona bambino prodigio: «Piede, testa o tacco, faceva meraviglie» – VIDEO

Il racconto del Maradona bambino attraverso le parole di chi lo conosceva da vicino: l’amico Goyo Carrizo, il primo allenatore Francisco Cornejo e il suo medico Ruben Dario Oliva

Prosegue il nostro tributo a Maradona con un breve viaggio alle origini del fenomeno. Diego, come probabilmente è naturale che sia, è stato un vero bambino prodigio. Di quelli che mantenevano incollati gli occhi per le magie quasi innaturali in età così tenera.

Tre personaggi che lo hanno conosciuto benissimo rievocano in questo video storico alcuni aneddoti. A cominciare dalle magie sui potreros di Villa Fiorito con il grande amico d’infanzia Goyo Carrizo, il cui rapporto con Diego è stato davvero emozionante.

C’è poi il suo primo allenatore con la maglia nelle giovanili dell’Argentinos Juniors, Francisco Cornejo. E infine le parole sempre particolarmente incisive del Dottor Oliva, il luminare che curò Diego quando gli ruppero la caviglia a Barcellona.

GUARDA LO SPECIALE MARADONA SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE