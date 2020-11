Maradona, il Napoli spedirà la sua ultima 10 in Argentina per i funerali

Per omaggiare Diego Armando Maradona, il Napoli spedirà in Argentina l’ultima 10 indossata dall’argentino

Napoli e il Napoli hanno trascorso una notte insonne, con le lacrime agli occhi. E sarà così per tutta la giornata, e anche stasera quando gli azzurri scenderanno in campo contro il Rijeka con il lutto al braccio e affrontando un dolorosissimo minuto di silenzio per Diego Armando Maradona.

E per omaggiare la memoria della sua leggenda, il Napoli, come riportato dal Corriere dello Sport, spedirà in Argentina per il funerale l’ultima maglia numero 10 indossata dall’ex Pibe de Oro.