Maradona, il retroscena: spunta il piano per tornare a Cuba

Diego Armando Maradona stava progettando il suo ritorno a Cuba. Ci stava lavorando insieme alla sua psichiatra

Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, Diego Armando Maradona stava progettando di trasferirsi a Cuba per proseguire il proprio percorso di riabilitazione dopo l’operazione per per rimuovere l’edema subdurale.

Il piano è stato scoperto dopo che la polizia argentina ha sequestrato il computer della psichiatra Agustina Cosachov, la quale è indagata in merito alla somministrazione di psicofarmaci a Maradona.

GUARDA LO SPECIALE MARADONA SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE