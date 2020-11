Maradona, le lacrime in studio di Gianluca Di Marzio

Il giornalista Gianluca Di Marzio si è lasciato andare alla commozione negli studi di Sky Sport per la morte di Diego Armando Maradona

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky ed esperto di calciomercato, ha avuto un rapporto diretto con Diego Armando Maradona; con l’argentino legato da una forte amicizia con il padre del giornalista, Gianni.

E in studio, Di Marzio non è riuscito a trattenere le lacrime ricordando l’ex Pibe de Oro: «Sono cresciuto con Diego, che dolore. È un peccato, però, che sia morto così giovane ed abbia buttato in questo modo la sua vita. Sarebbe stato bello vederlo, magari anche qui, a raccontare tutti i suoi successi e le sue esperienze sul campo».