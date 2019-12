MARAN: «Meno brillanti del solito ma il punto è positivo. Contento per Ragatzu» – VIDEO

Rolando Maran ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto in rimonta dal suo Cagliari contro il Sassuolo

(-dal nostro inviato) Il realismo guida le dichiarazioni di Rolando Maran nel dopo partita del Mapei Stadium. Sassuolo–Cagliari è appena terminata, e il tredicesimo risultato utile consecutivo dei rossoblù finisce sotto il microscopio del tecnico.

«Godiamoci il pareggio in una giornata non brillantissima. Il punto in rimonta deve esserci gradito per il morale. Abbiamo faticato, complici anche le tre gare in sei giorni: strappare il pari è positivo, non molliamo mai»