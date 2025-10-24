Marchisio: «Tudor? Da tifoso mi auguro sia la persona giusta. Yildiz un ragazzo con la testa a posto. Sulla Serie A...» – VIDEO

Marchisio si racconta durante l’evento Rigenerate Care Torino. Le parole dell’ex centrocampista bianconero a Torino

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, ha preso la parola durante l’evento Rigenerate Care Torino, un’iniziativa dedicata a temi di sostenibilità, salute e rigenerazione urbana. Ecco un estratto delle parole raccolte da Juventusnews24:

SERIE A – «Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Questo comporta ad avere difficolta a raggiungere il traguardo della Champions e la Juve rientra in questo gruppo. Non sarà una stagione semplice, tante squadre se la giocheranno fino all’ultimo ma serve equilibrio»

TUDOR – «Da tifoso mi auguro sia la persona giusta, ad oggi è lui l’allenatore. Bisogna dargli fiducia e stare vicino alla squadra sperando possa trovare la soluzione il prima possibile. Credo che cerca di aiutare la squadra e la sua posizione, ma la Juve non deve mai trovare alibi. Deve solo trovare la sua strada e fare come l’altra sera a Madrid. Mi auguro che quella reazione lì diventi qualcosa di concreto partita dopo partita»

YILDIZ CAPITANO – «Ero lì, parlavamo proprio di questo. È un ragazzo così giovane, sicuramente sarà stato felicissimo di indossare la fascia al Bernabeu ma ragioniamo anche sulle pressioni che può avere. Ma lui è un ragazzo con la testa a posto, non è stata una partita semplice ma sono felice per lui sperando che possano essercene tantissime altre»

