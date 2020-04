Mareco: «Nella mia Serie A gli attaccanti erano fortissimi»

La Serie A di quindici anni fa contava davvero dei campioni quasi in ogni squadra: ecco il ricordo di Mareco

Una Serie A fatta di campioni, soprattutto in attacco. Ecco le parole di Mareco ai nostri microfoni, sugli attaccanti che più lo hanno messo in difficoltà in Serie A.

«Ma io penso che tutti mi hanno messo in difficoltà, c’erano giocatori come Vieri, lo stesso Del Piero. Mi hanno messo tutti in difficoltà, parliamo di campioni, c’era un livello altissimo, ancora di più se parliamo di attaccanti».