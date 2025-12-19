Maresca ritorna in Italia? Molti club di Serie A valutano, ma il tecnico ha le idee molto chiare su questo

Maresca, futuro lontano dalla Serie A: il tecnico del Chelsea spegne le voci su Juve e Manchester City

Il futuro di Enzo Maresca continua a far discutere, ma il diretto interessato ha deciso di mettere un punto fermo alle indiscrezioni. Negli ultimi giorni, il nome dell’attuale allenatore del Chelsea è stato accostato con insistenza a due panchine di primissimo livello: quella della Juventus, in ottica Serie A, e quella del Manchester City, come possibile erede di Guardiola. Rumors che hanno trovato ampia eco sia in Inghilterra sia in Italia, ma che Maresca ha prontamente smentito.

Alla vigilia della sfida di Premier League contro il Newcastle, il tecnico italiano è intervenuto in conferenza stampa per chiarire la sua posizione, ribadendo la totale concentrazione sul progetto Chelsea e allontanando qualsiasi ipotesi di ritorno in Serie A nel breve periodo.

Maresca: “Solo speculazioni, penso esclusivamente al Chelsea”

Le parole di Maresca sono state nette e senza spazio a interpretazioni:

«So che si tratta al 100% di speculazioni e non ho tempo da perdere con queste voci. Ho un contratto fino al 2029 e il mio unico focus è il Chelsea. Sono orgoglioso di allenare questo club».

Il tecnico ha poi fatto riferimento anche alle voci provenienti dall’Italia: «Una settimana fa è successa la stessa cosa con la Juventus. Non ci ho fatto caso, sono solo speculazioni». Una dichiarazione che raffredda l’interesse dei bianconeri e allontana, almeno per ora, un possibile ritorno di Maresca in Serie A.

Progetto a lungo termine e risultati concreti

Interrogato sulla sua permanenza a Londra anche nella prossima stagione, Maresca ha risposto senza esitazioni: «Assolutamente sì». L’allenatore ha poi rivendicato il lavoro svolto nei suoi primi 18 mesi alla guida dei Blues, sottolineando i progressi della squadra e i risultati ottenuti: «Abbiamo raggiunto la terza semifinale in un anno e mezzo. La scorsa stagione è stata positiva, con trofei e il quarto posto in campionato. Ora vogliamo migliorare ulteriormente».

Il messaggio è chiaro: Maresca guarda avanti, il Chelsea rappresenta il presente e il futuro, mentre la Serie A e la Juventus restano, almeno per ora, solo suggestioni di mercato.

