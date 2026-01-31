Marianucci Torino: ufficiale l’arrivo del difensore in granata. Il comunicato e tutti i dettagli dell’operazione

Marianucci Torino: è stato ufficializzato l’arrivo del difensore in granata. Il comunicato e i dettagli dell’affare

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Torino ha reso noto l’arrivo in prestito del difensore Luca Marianucci dal Napoli. Qui il comunicato del club granata.

COMUNICATO – «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Marianucci.

Luca Marianucci è nato a Livorno il 23 luglio 2004. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli, viene mandato in prestito alla Pro Sesto, con cui ha esordito il 10 settembre 2023 in Serie C nel 3-1 contro il Fiorenzuola. Ha chiuso la sua prima stagione da professionista con 32 presenze. Tornato all’Empoli, è sceso in campo per la prima volta in Serie A nella gara vinta per 1-0 contro il Como il 4 novembre 2024. Nella stagione 2024-25 ha collezionato 24 presenze tra campionato e Coppa Italia. Nel luglio del 2025 si è trasferito al Napoli, con cui ha vinto la Supercoppa italiana. Marianucci vanta anche 4 presenze e un gol con la maglia della Nazionale Under 21.

Tutto il Torino Football Club accoglie Luca Marianucci con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!».