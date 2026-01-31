Connect with us

Marianucci Torino: ufficiale l’arrivo del difensore in granata. Il comunicato e tutti i dettagli dell’operazione

Published

3 ore ago

on

By

Marianucci Torino

Marianucci Torino: è stato ufficializzato l’arrivo del difensore in granata. Il comunicato e i dettagli dell’affare

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Torino ha reso noto l’arrivo in prestito del difensore Luca Marianucci dal Napoli. Qui il comunicato del club granata.

COMUNICATO «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Marianucci.

Luca Marianucci è nato a Livorno il 23 luglio 2004. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli, viene mandato in prestito alla Pro Sesto, con cui ha esordito il 10 settembre 2023 in Serie C nel 3-1 contro il Fiorenzuola. Ha chiuso la sua prima stagione da professionista con 32 presenze. Tornato all’Empoli, è sceso in campo per la prima volta in Serie A nella gara vinta per 1-0 contro il Como il 4 novembre 2024. Nella stagione 2024-25 ha collezionato 24 presenze tra campionato e Coppa Italia. Nel luglio del 2025 si è trasferito al Napoli, con cui ha vinto la Supercoppa italiana. Marianucci vanta anche 4 presenze e un gol con la maglia della Nazionale Under 21.

Tutto il Torino Football Club accoglie Luca Marianucci con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!».

