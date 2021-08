Maric (assistente allenatore Dortmund): «Witsel Juve è una sciocchezza»

Witsel Juve: «È una sciocchezza!». Parla l’assistente allenatore del Borussia Dortmund, René Maric. Le ultime

L’assistente allenatore di Marco Rose al Borussia Dortmund, René Maric, ha risposto su Twitter ad un commento relativo ad Axel Witsel. Il belga è un obiettivo della Juve, ma partirà? Così ha risposto Maric, spazzando via le voci di mercato sul suo conto.

«Ovviamente è una sciocchezza. Non capisco come alcune persone mentano solo per fare un titolo».

