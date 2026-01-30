Marino commenta il sorteggio dei playoff di Champions League: «Sappiamo il valore del Borussia,  bisogna dare il 120%» 

Marino analizza il sorteggio dei playoff di Champions: «Sappiamo il valore del Borussia, bisogna dare il 120%». Le parole

Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, ha commentato il sorteggio dei playoff di Champions League che vedrà i nerazzurri affrontare il Borussia Dortmund. Le sue parole:

PAROLE – «Sappiamo il valore del Borussia, è una squadra con esperienza a livello europeo e con valori tecnici importanti. Cercheremo di metterci determinazione ma soprattutto passione, per affrontare queste squadre ci vuole tutto, bisogna dare il 120%»

SFIDA – «Saranno due grandi squadre che si affrontano a viso aperto, bisogna dare il 120% – ha ribadito – Non è retorica ma è la volontà a fare la differenza in questo momento. Quello di Dortmund è un ambiente che esalta le squadre, noi cercheremo di fare bene come facciamo spesso in certi palcoscenici»

SORTEGGIO «La passione che emerge da queste due realtà è la cifra di questi due club. Questo sorteggio è un appuntamento storico, basta vedere le prime otto squadre qualificate agli ottavi e le squadre escluse che danno valore al percorso dell’Atalanta. Siamo qui col PSG, col Real Madrid e con l’Atletico Madrid»

