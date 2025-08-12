Mario Balotelli, messaggio al calcio italiano dell’ex Milan e Inter: «Voglio ancora giocare»

Mario Balotelli, ex attaccante di Inter, Milan e della Nazionale cerca una nuova sfida: niente Serie D, ma obiettivo restare tra i professionisti

Mario Balotelli non ha alcuna intenzione di dire addio al calcio giocato. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex centravanti di Inter, Milan e della Nazionale ha lanciato un segnale forte e chiaro: «Cerco un club che mi dia fiducia. Voglio giocare altri due-tre anni. Poi, andrò da mio fratello Enock». Parole che confermano la determinazione di un giocatore che, nonostante una carriera costellata di successi e momenti controversi, non ha perso la voglia di mettersi in gioco.

Nelle ultime ore, il nome di Balotelli era stato accostato al Pavia, formazione lombarda di Serie D che sta costruendo un progetto ambizioso con l’obiettivo di tornare tra i professionisti. L’idea di vedere “Super Mario” vestire la maglia biancazzurra aveva acceso la fantasia dei tifosi e creato grande curiosità tra gli addetti ai lavori. Tuttavia, l’entusiasmo si è rapidamente smorzato.

A chiudere la porta a questa ipotesi è stato proprio il fratello Enock, che ha voluto smentire categoricamente le voci: «Capisco che il nome di mio fratello faccia notizia, ma al momento l’opzione calcio dilettantistico non è percorribile. Prima di dare certe notizie sarebbe meglio verificarle alla fonte, non è così difficile. Questo vale anche per qualche società che usa il suo nome per farsi pubblicità».

Il messaggio è chiaro: Balotelli vuole restare nel calcio professionistico, pronto ad accettare anche un ruolo diverso rispetto a quello di prima punta indiscussa, ma comunque determinante nello spogliatoio e in campo. La sua esperienza in palcoscenici di alto livello, dalle notti europee con l’Inter al titolo di campione d’Inghilterra con il Manchester City, fino alle reti decisive in Nazionale, rappresenta un bagaglio prezioso che potrebbe far comodo a molte squadre.

Il futuro resta incerto, ma la palla ora passa alle società: c’è ancora spazio per un giocatore che, tra talento e personalità, non ha mai smesso di dividere, entusiasmare e far discutere? Una cosa è certa: Mario Balotelli non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e aspetta la chiamata giusta per scrivere un ultimo, importante capitolo della sua carriera.