Marocco Mali, che sorpresa sugli spalti! Mbappé indossa la maglia di... Hakimi, il curioso retroscena

Kylian Mbappé stupisce tutti nella sfida Marocco Mali: in tribuna con la maglia di Hakimi, il curioso retroscena

L’amicizia tra Kylian Mbappé e Achraf Hakimi continua a essere solidissima. Prima del trasferimento dell’attaccante francese al Real Madrid, i due avevano costruito un legame speciale dentro e fuori dal campo durante gli anni condivisi al Paris Saint‑Germain, un rapporto che andava ben oltre la semplice intesa professionale.

La conferma è arrivata anche questa sera, in occasione del match tra Marocco e Mali. Mbappé è stato infatti inquadrato dalle telecamere sugli spalti dello Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat, presente per sostenere da vicino il suo grande amico Hakimi. Una visita che non è passata inosservata e che testimonia quanto il loro legame resti forte nonostante le strade calcistiche si siano separate.

A colpire i tifosi è stato soprattutto un dettaglio: Mbappé, sorridente, indossava sotto la giacca la maglia del Marocco con il numero 2, quella del terzino del PSG. Un gesto semplice ma significativo, accolto da un lungo applauso del pubblico, che ha apprezzato la vicinanza e l’affetto mostrati dal campione francese nei confronti di Hakimi.

LEGGI ANCHE – Mondiali 2026: gironi, date, calendario, partite, risultati

