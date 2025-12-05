Mondiali 2026: gironi, date, calendario, partite, risultati

Dalla fase a gironi alla finale, il programma completo della XIVª Coppa del Mondo della Fifa, la prima a giocarsi in tre Paesi diversi: Mondiali 2026

I Mondiali 2026 saranno la XIVª edizione della Coppa del Mondo della Fifa, la prima a disputarsi con 48 squadre e a giocarsi in tre Paesi diversi: Canada, Messico e Stati Uniti. Il torneo inizierà ufficialmente l’11 giugno 2026 con la partita inaugurale Messico-Sudafrica, la stessa dei Mondiali 2010, che verrà giocata allo Stadio Azteca di Città del Messico, e si concluderà con la finale che verrà disputata il 19 luglio al MetLife Stadium di New York.

Contando le edizioni del 1970 e del 1986, il Messico diventerà il primo Paese a ospitare il campionato mondiale per la terza volta. Per gli Stati Uniti si tratta invece della seconda volta dopo il 1994. Per il Canada, infine, sarà la prima volta assoluta.

Complessivamente la manifestazione vedrà disputarsi 148 partite, di cui 13 in Canada, 13 in Messico e 78 negli Stati Uniti. Dopo l’edizione 2022 in Qatar che si è giocata tra novembre e dicembre, da questa edizione i Mondiali di calcio torneranno a disputarsi tra giugno e luglio.

Al momento sono note 42 delle 48 squadre partecipanti, che hanno ottenuto l’accesso alla fase finale attraverso le qualificazioni. Le ultime 6 squadre partecipanti si qualificheranno attraverso gli spareggi europei e gli spareggi intercontinentali.

«Sarà il più grande Mondiale di sempre», ha dichiarato il presidente della Fifa, Gianni Infantino.

Calendario Mondiali 2026: il torneo inizierà giovedì 10 giugno 2026 con la gara inaugurale e terminerà domenica 19 luglio 2026:

Fase a gironi: 11-27 giugno 2026

11-27 giugno 2026 Sedicesimi di finale: 28 giugno-3 luglio 2026

28 giugno-3 luglio 2026 Ottavi di finale: 4-7 luglio 2026

4-7 luglio 2026 Quarti di finale: 9-11 luglio 2026

9-11 luglio 2026 Semifinali: 14-15 luglio 2026

14-15 luglio 2026 Finale: 18 luglio 2026

Città e Stadi

Le 148 partite dei Mondiali 2026 saranno ospitate da 16 stadi di 16 città, di cui 2 in Canada, 3 in Messico e 11 negli Stati Uniti:

Canada

Vancouver: BC Place – 54.000 spettatori

Messico

Città del Messico: Stadio Azteca – 83.000 spettatori

Stati Uniti

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium – 75.000 spettatori

Gironi Mondiali 2026

Il sorteggio dei Mondiali 2026 si è tenuto presso il Kennedy Center di Washington, D.C., venerdì 5 dicembre 2025 con inizio alle ore 18 italiane. Questi i gironi sorteggiati:

GRUPPO A

Messico

Sudafrica

Corea del Sud

Vincente playoff D UEFA

GRUPPO B

Canada

Vincente playoff A UEFA

Qatar

Svizzera

GRUPPO C

Brasile

Marocco

Haiti

Scozia

GRUPPO D

USA

Paraguay

Australia

Vincente playoff C UEFA

GRUPPO E

Germania

Curaçao

Costa d’Avorio

Ecuador

GRUPPO F

Olanda

Giappone

Vincente playoff B UEFA

Tunisia

GRUPPO G

Belgio

Egitto

Iran

Nuova Zelanda

GRUPPO H

Spagna

Capo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

GRUPPO I

Francia

Senegal

Vincente playoff intercontinentale 2

Norvegia

GRUPPO J

Argentina

Algeria

Austria

Giordania

GRUPPO K

Portogallo

Uzbekistan

Vincente playoff intercontinentale 1

Colombia

GRUPPO L

Inghilterra

Croazia

Ghana

Panama

L’Italia di Gennaro Gattuso, qualora vincesse il percorso A dei playoff il prossimo marzo, finirebbe nel Gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera.

Il formato del torneo

Le 48 squadre partecipanti sono state divise tramite sorteggio in 12 gironi da 4 squadre ciascuno. Nei gironi non potevano esserci squadre della stessa Confederazione, ad eccezione delle squadre UEFA, che hanno avuto 2 gironi con 2 squadre.

Passano la fase a gironi le prime due classificate di ciascun gruppo, più le 8 migliori terze. Il torneo entra poi nella fase ad eliminazione diretta, con sedicesimi di finale, ottavi, quarti, semifinali, finale per il bronzo (ex 3°-4° posto) e finale.

Calendario Mondiali 2026

Fase a Gironi Mondiali 2026

1ª GIORNATA

Giovedì 11 giugno 2026, orario da definire, Città del Messico – Stadio Azteca, MESSICO-SUDAFRICA (Gruppo A)

Giovedì 11 giugno 2026, orario da definire, Guadalajara – Stadio Akron, COREA DEL SUD-Vincente playoff D UEFA (Gruppo A)

Venerdì 12 giugno 2026, orario da definire, Toronto – BM Field, CANADA-Vincente playoff A UEFA (Gruppo B)

Venerdì 12 giugno 2026, orario da definire, Los Angeles – SoFi Stadium, USA-PARAGUAY (Gruppo D)

Sabato 13 giugno 2026, orario da definire, Boston – Gillette Stadium, BRASILE-MAROCCO (Gruppo C)

Sabato 13 giugno 2026, orario da definire, Vancouver – BC Place, AUSTRALIA-Vincente playoff C UEFA (Gruppo D)

Sabato 13 giugno 2026, orario da definire, New York – MetLife Stadium, HAITI-SCOZIA (Gruppo C)

Domenica 14 giugno 2026, orario da definire, Filadelfia – Lincoln Financial Field, GERMANIA-CURAÇAO (Gruppo E)

Domenica 14 giugno 2026, orario da definire, Houston – NRG Stadium, COSTA D’AVORIO-ECUADOR (Gruppo E)

Domenica 14 giugno 2026, orario da definire, Dallas – AT&T Stadium, OLANDA-GIAPPONE (Gruppo F)

Domenica 14 giugno 2026, orario da definire, Monterrey – Stadio BBVA Bancomer, Vincente playoff B UEFA-TUNISIA (Gruppo F)

Lunedì 15 giugno 2026, orario da definire, Miami – Hard Rock Stadium, SPAGNA-CAPO VERDE (Gruppo H)

Lunedì 15 giugno 2026, orario da definire, Atlanta – Mercedes-Benz Stadium, ARABIA SAUDITA-URUGUAY (Gruppo H)

Lunedì 15 giugno 2026, orario da definire, Los Angeles – SoFi Stadium, BELGIO-EGITTO (Gruppo G)

Lunedì 15 giugno 2026, orario da definire, Seattle – Lumen Field, IRAN-NUOVA ZELANDA (Gruppo G)

Martedì 16 giugno 2026, orario da definire, New York – MetLife Stadium, FRANCIA-SENEGAL (Gruppo I)

Martedì 16 giugno 2026, orario da definire, Boston – Gillette Stadium, Vincente playoff intercontinentale 2-NORVEGIA (Gruppo I)

Martedì 16 giugno 2026, orario da definire, Kansas City – Arrowhead Stadium, ARGENTINA-ALGERIA (Gruppo J)

Martedì 16 giugno 2026, orario da definire, San Francisco – Levi’s Stadium, AUSTRIA-GIORDANIA (Gruppo J)

Mercoledì 17 giugno 2026, orario da definire, Toronto – BMO Field, INGHILTERRA-CROAZIA (Gruppo L)

Mercoledì 17 giugno 2026, orario da definire, Dallas – AT&T Stadium, GHANA-PANAMA (Gruppo L)

Mercoledì 17 giugno 2026, orario da definire, Houston – NRG Stadium, PORTOGALLO-Vincente playoff intercontinentale 1 (Gruppo K)

Mercoledì 17 giugno 2026, orario da definire, Città del Messico – Stadio Azteca, UZBEKISTAN-COLOMBIA (Gruppo K)

2ª GIORNATA

Giovedì 18 giugno 2026, orario da definire, Atlanta, Mercedes-Benz Stadium, Vincente Playoff D UEFA-SUDAFRICA (Gruppo A)

Giovedì 18 giugno 2026, orario da definire, Los Angeles – SoFi Stadium, SVIZZERA-Vincente Playoff A UEFA (Gruppo B)

Giovedì 18 giugno 2026, orario da definire, Vancouver – BC Place, CANADA-QATAR (Gruppo B)

Giovedì 18 giugno 2026, orario da definire, Guadalajara – Stadio Akron, MESSICO-COREA DEL SUD (Gruppo A)

Venerdì 19 giugno 2026, orario da definire, Filadelfia – Lincoln Financial Field, SCOZIA-MAROCCO (Gruppo C)

Venerdì 19 giugno 2026, orario da definire, Boston – Gillette Stadium, BRASILE-HAITI (Gruppo C)

Venerdì 19 giugno 2026, orario da definire, San Francisco – Levi’s Stadium, Vincente playoff C UEFA-PARAGUAY (Gruppo D)

Venerdì 19 giugno 2026, orario da definire, Seattle – Lumen Field, USA-AUSTRALIA (Gruppo D)

Sabato 20 giugno 2026, orario da definire, Toronto – BMO Field, GERMANIA-COSTA D’AVORIO (Gruppo E)

Sabato 20 giugno 2026, orario da definire, Kansas City – Arrowhead Stadium, CURAÇAO-ECUADOR (Gruppo E)

Sabato 20 giugno 2026, orario da definire, Houston – NRG Stadium, TUNISIA-GIAPPONE (Gruppo F)

Sabato 20 giugno 2026, orario da definire, Monterrey – Stadio BBVA Bancomer, OLANDA-Vincente playoff B UEFA (Gruppo F)

Domenica 21 giugno 2026, orario da definire, Miami – Hard Rock Stadium, URUGUAY-CAPO VERDE (Gruppo H)

Domenica 21 giugno 2026, orario da definire, Atlanta – Mercedes-Benz Stadium, SPAGNA-ARABIA SAUDITA (Gruppo H)

Domenica 21 giugno 2026, orario da definire, Los Angeles – SoFi Stadium, NUOVA ZELANDA-EGITTO (Gruppo G)

Domenica 21 giugno 2026, orario da definire, Vancouver – BC Place, BELGIO-IRAN (Gruppo G)

Lunedì 22 giugno 2026, orario da definire, New York – MetLife Stadium, FRANCIA-Vincente playoff intercontinentale 2 (Gruppo I)

Lunedì 22 giugno 2026, orario da definire, Filadelfia – Lincoln Financial Field, NORVEGIA-SENEGAL (Gruppo I)

Lunedì 22 giugno 2026, orario da definire, Dallas – AT&T Stadium, ARGENTINA-AUSTRIA (Gruppo J)

Lunedì 22 giugno 2026, orario da definire, San Francisco – Levi’s Stadium, ALGERIA:GIORDANIA (Gruppo J)

Martedì 23 giugno 2026, orario da definire, Boston – Gillette Stadium, INGHILTERRA-GHANA (Gruppo L)

Martedì 23 giugno 2026, orario da definire, Toronto – BMO Field, PANAMA-CROAZIA (Gruppo L)

Martedì 23 giugno 2026, orario da definire, Houston – NRG Stadium, PORTOGALLO-UZBEKISTAN (Gruppo K)

Martedì 23 giugno 2026, orario da definire, Guadalajara – Stadio Akron, COLOMBIA-Vincente playoff 1 Intecontinentale

3ª GIORNATA