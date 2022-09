Marotta: «Abbiamo una grande pressione agonistica. Faremo di tutto per tenere Skriniar…». Le parole dell’amministratore delegato nerazzurro

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Inter-Bayern Monaco. Ecco le parole dell’amministratore delegato nerazzurro:

PRESSIONE – «Abbiamo una grande pressione agonistica di partite fino al 13 novembre, giusto che l’allenatore scelga sempre la squadra più adatta dal punto di vista dell’avversario e per l’aspetto agonistico».

SEGNALI – «Potrebbero apparire scelte che non hanno logica ma presuppongono il fatto che si abbia coraggio. E il coraggio è una caratteristica importante nello sport. E il fatto di fare questo tournover tiene conto del fatto che abbiamo tante partite ravvicinate, due competizioni molto importanti per noi ed è giusto che riesca a gestire l’undici migliore da mettere in campo»

RINNOVO SKRINIAR – «E’ il tema di attualità. Skriniar è una parte importante dell’impianto di gioco della squadra ed è scontato che faremo di tutto per tenerlo con noi. Credo che i presupposti ci siano per essere ottimisti».

ESONERO TUCHEL E LUKAKU – «Questa è una notizia fresca fresca. Gli effetti non so quali saranno. Vogliamo assolutamente sfruttare il suo apporto in questa stagione poi valuteremo con lui e col Chelsea. Non so se il cambio di allenatore comporti il fatto che sia automatica la sua riconferma. E’ prematuro pronosticare ciò».