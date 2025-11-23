 Marotta a DAZN: «Primo derby nel nostro stadio di proprietà»
Inter News

Marotta a DAZN: «Primo derby nel nostro stadio di proprietà, serata storica per Milano e per il calcio italiano! Nazionale? I club devono aiutare»

4 minuti ago

Marotta

Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del Derby di Milano, contro il Milan. Le sue parole anche relative a stadio e Nazionale

A pochi minuti dal Derby di Milano Inter Milan, della dodicesima giornata di Serie A, una partita già decisiva per gli equilibri della classifica, Giuseppe Marotta ha ricordato come la sfida di questa sera rappresenti un momento destinato a entrare nella storia del calcio italiano.

Il presidente dei nerazzurri ha infatti evidenziato l’unicità del nuovo scenario strutturale: per la prima volta due club proprietari dello stesso impianto si affrontano nel proprio stadio condiviso, un passaggio che segna un’evoluzione significativa nel modello gestionale del calcio nazionale.

MAROTTA SULLA SVOLTA STRUTTURALE«Siamo nella storia di Milano e del calcio italiano, perché è il primo derby nel nostro stadio di proprietà. È la prima volta che due squadre realizzano un’operazione di questo genere. Il nostro obbligo è costruire un nuovo contenitore che dia una seconda vita a questo luogo».

SUL FASCINO DEL MATCH «Il derby ha un fascino particolare. Siamo in una fase interlocutoria del campionato, dobbiamo dare una grande prestazione, ma ci sono ancora tantissimi punti e tante rivali da affrontare».

SULLA NAZIONALE DI GATTUSO«I club devono aiutare l’Italia. Saranno due partite impegnative e l’Inter farà di tutto per mettere i propri giocatori a disposizione del CT. Non so cosa faranno gli altri, ma noi ci saremo».

Inter News

48 minuti ago

23 Novembre 2025

1 ora ago

23 Novembre 2025

