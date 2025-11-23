 Inter Milan: segui sintesi, cronaca e live del derby
Inter News

Inter Milan: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del derby della Madonnina valido per la dodicesima giornata di Serie A

san siro tifosi inter

Inter Milan: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del derby della Madonnina valido per la dodicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45

C’è Inter Milan allo stadio San Siro (Giuseppe Meazza) di Milano! C’è il derby della Madonnina, in campo alle 20.45 per la dodicesima giornata di Serie A.

Sfida tra due squadre alla ricerca dei tre punti per continuare a seguire le proprie ambizioni. Da una parte l’Inter di Cristian Chivu, che dopo le vittorie di Roma e Napoli cerca tre punti d’oro per ritornare in vetta al fianco dei giallorossi e davanti ai partenopei; dall’altra il Milan di Massimiliano Allegri, scivolato in 5ª posizione con il successo del Bologna e alla ricerca di tre punti che permetterebbero l’aggancio al Napoli in 2ª posizione, scavalcando proprio i rossoblù e i cugini nerazzurri. Tutte le premesse promettono spettacolo, quindi segui LIVE il match con Internews24.com

SEGUI IL MATCH SU INTERNEWS24

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 51 Alexiou, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.

MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi; 11 Pulisic, 10 Leao.
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 2 Estupinian, 4 Ricci, 5 De Winter, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 27 Odogu, 30 Jashari.
Allenatore: Massimiliano Allegri.

Ultime Notizie

Formazioni ufficiali Inter Milan, le scelte dei due tecnici per il derby

