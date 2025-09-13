Marotta sicuro: «Inter, servono i risultati. Ho parlato con Chivu e abbiamo chiarito questa cosa» - Calcio News 24

Marotta: «Amo l’Inter, ma non dimentico la Juventus. Ora servono risultati»

Nel prepartita di uno dei match più attesi della stagione, Juventus-Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l’importanza dell’incontro, il momento della squadra e i nuovi innesti del mercato. Figura centrale del calcio italiano, Marotta ha messo in luce il suo stile sobrio ma determinato, confermando ancora una volta il suo ruolo chiave all’interno della dirigenza nerazzurra.

«Con Chivu parliamo ogni giorno», ha dichiarato Marotta. «Ha giocato tantissime partite nella sua carriera e non aveva bisogno dei miei suggerimenti specifici per una gara come questa. Spero che la sfida con la Juventus sia uno spot per il calcio italiano: emozione e spettacolo devono andare di pari passo». Un auspicio chiaro, che evidenzia la volontà del club di riportare in alto non solo l’Inter, ma anche l’immagine dell’intera Serie A.

Sul fronte del calciomercato, Marotta ha risposto alle domande sui volti nuovi che potrebbero emergere nel corso della stagione: «La nostra equipe è composta da professionisti molto preparati. Tra i giovani che possono avere più spazio ci sono sicuramente Sucic e Pio Esposito, ma in generale abbiamo una rosa con tanti talenti che sono pronti per crescere nel tempo». Parole che confermano la fiducia nella linea verde e nel progetto tecnico dell’Inter.

Inevitabile il riferimento al suo passato juventino. Per anni figura di riferimento nella dirigenza bianconera, Marotta oggi è il volto della rinascita nerazzurra, ma non dimentica il percorso fatto: «Tutte le esperienze passate mi hanno arricchito. La mia storia con la Juventus non si cancella, ma oggi amo il mio lavoro e amo l’Inter. Dobbiamo guardare avanti, soprattutto dopo un avvio di stagione complicato. Ora è il momento di fare risultati e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi».

La presenza di Marotta in occasione di Juventus-Inter ha dato ulteriore peso a una sfida già carica di significato. Le sue parole, misurate ma decise, confermano la sua leadership e la sua totale dedizione alla causa nerazzurra. In un match che va oltre i tre punti, la figura del dirigente si impone ancora una volta come quella di un uomo di calcio capace di unire visione, equilibrio e passione.