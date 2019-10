Marotta assicura: «Nessun condizionamento per il risultato di Lecce. Su Esposito…»

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport qualche minuto prima dell’inizio di Inter-Parma. Le sue parole

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter-Parma. Ecco le parole del dirigente nerazzurro sul momento dell’Inter e sul possibile contro sorpasso ai danni della Juve.

CLASSIFICA – «Non dobbiamo guardare la classifica ma guardare dentro di noi. Il risultato di Lecce non ha condizionato nessuno dentro il nostro spogliatoio».

ESPOSITO – «C’è la soddisfazione e la felicità di evidenziare il valore del settore giovanile, ma non solo per i risultati ma perché ha portato alla ribalta giocatori interessanti ed Esposito è uno di questi. Il fatto che abbia esordito non vuol dire niente, è un punto di arrivo parziale e ha ancora tanto da imparare. Ma ha l’età e soprattutto un grande maestro come Antonio Conte, che da quando lo sta allenando ha fatto vedere grandi cose».