Marotta: «Ibra-Lukaku? I dirigenti devono educare i propri tesserati. Sul rinnovo di Lautaro…»

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Benevento.

LUKAKU IBRAHIMOVIC – «Parole Maldini? Le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Conoscendo Lukaku posso dire che non è una persona aggressiva. Lo spot visto non è positivo per il mondo del calcio: noi dirigenti abbiamo l’obbligo di educare i nostri tesserati per evitare questo tipo di comportamenti. Lo sport deve portare valori positivi e queste azioni di violenza verbale devono essere debellate».

MERCATO – «Movimenti in uscita? Gli agenti sono stati un po’ troppo audaci a portare avanti le trattative senza l’oste. Una trattativa che si è chiusa prima ancora di essere aperta. Se all’interno del nostro gruppo ci sono giocatori scontenti è doveroso non trattenerli, fino a questo momento non c’è nessun caso. Credo proprio che questo sarà il gruppo con cui termineremo la stagione».

ERIKSEN – «Quando c’è un grande club ci sono titolari e co titolari. Sono tutti giocatori professionisti che devono rispondere alle chiamate dell’allenatore. Nell’economia di una stagione Eriksen può avere un ruolo importante, che giochi pochi minuti o tanti minuti».

RINNOVO LAUTARO – «Siamo in momento di difficoltà societaria, ci siamo compattati nel gruppo quindi i rinnovi sono aspetto complementare. Abbiamo parlato con gli agenti ma il problema lo discuteremo più avanti, contando sul fatto di avere ottimi professionisti e loro possono contare su una società molto seria».