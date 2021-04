Marotta: «Anziché litigare bisognerebbe riformare il calcio. Sul futuro di Conte...»

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Hellas Verona. Le sue parole

LETTERA A DAL PINO – «Ufficialmente non sappiamo nulla, non conosciamo bene il contenuto. Di sicuro siamo in un momento tragico del mondo di calcio che porta a celare il grande problema ossia la sostenibilità. Questo modello non funziona e non dà garanzie a seguito della pandemia e quindi auspico che anziché litigare si possa parlare di riforma del calcio, riducendo il professionismo».

MATCH – «Mi unisco a quello a cui ha detto Conte, lui ha sottolineato come tanti ragazzi non abbiano mai avuto questa pressione. Bisogna avere la forza di essere determinati e non guardare l’avversario. Il destino è nelle nostre teste».

CHIAREZZA FUTURO CLUB – «Condivido due concetti: il primo è quello della massima concentrazione su questo finale di campionato; il secondo quello definito dalla parola chiarezza, ma è normale perché tutti gli allenatori chiedono i programmi ai club. Oggi c’è molta incertezza, a tempo debito è giusto ritrovarsi e capire i programmi».