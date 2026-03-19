Marotta: «Scudetto? Noi la lepre, nella posizione più difficile, ma convinti di potercela fare! Sul nuovo stadio vi dico questo»

Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha risposto così ad alcune domande legate alla lotta scudetto e al nuovo stadio

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato in videoconferenza durante l’evento Motore Italia organizzato da Milano Finanza. Sulle sfide per la vittoria dello scudetto, ha sottolineato che l’Inter si trova in una posizione difficile, essendo “la lepre da fermare” nella volata con il Milan. Nonostante ciò, il dirigente nerazzurro ha espresso ottimismo per il futuro della squadra, confermando la determinazione a lottare fino alla fine.

Nuovo stadio per Inter e Milan

In merito alla costruzione di un nuovo stadio, Marotta ha evidenziato che il progetto nasce dall’esigenza di entrambi i club di avere una struttura all’altezza degli standard internazionali, che possa creare opportunità economiche e occupazionali per Milano. Lo stadio, come sottolineato, rappresenta un importante asset per lo sport e per il turismo in Italia.

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LA VOLATA SCUDETTO CON IL MILAN – «Siamo la lepre da fermare, è la posizione più difficile – risponde Marotta a chi gli chiede se sente il fiato sul collo del Milan nella volata per lo scudetto -. Noi siamo competitivi e convinti di potercela fare. Voglio trasmettere ottimismo alla squadra e ai nostri tifosi».

STADIO? – «La nuova struttura nasce dall’esigenza dei due club di avere una struttura che risponda in primis agli standard internazionali e che rappresentino la casa dei due club. Significa creare occupazione e benessere, generale attività commerciali. Lo sport e’ un asset della nostra nazione al pari del turismo, bisogna ringraziare la macchina delle Olimpiadi».

SUL TEMA NBA EUROPE – «Un derby tra RedBird e Oaktree per costituire una franchigia a Milano per Nba Europe è pura ipotesi. Non ho aggiornamenti o elementi, io rappresento l’Inter e questo riguarda la proprietà. Posso garantire che esiste un rapporto eccezionale tra RedBird e Oaktree. So che c’è un interesse di Oaktree per questo progetto, che la Nba vuole portare in Europa il loro spettacolo e che Milano è tra le città designate».